Wappenteller: Cochem ehrt Bernard Roters

Bernard Roters, früherer Amtsgerichtsdirektor und in der Kommunalpolitik vielfältig engagiert, ist am Mittwoch in der Reichsburg der Wappenteller der Stadt Cochem verliehen worden. Über diese höchste Ehre, „die die Stadt zu bieten hat“, so Stadtbürgermeister Walter Schmitz, freute sich Roters, der bald 85 Jahre alt wird, sicht- und hörbar. Allerdings sagte er auch bescheiden: „Ob ich dieser Ehre würdig bin, da habe ich so meine Zweifel.“ Ein Raunen, das nach diesem Satz durch die Gästeschar im Burgkeller geht, sowie ein Publikumskommentar wie „Fishing for compliments“ sollten alle Zweifel zügig zerstreut haben.