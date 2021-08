Die Eifel ist seit dem 15. Juli in den Schlagzeilen, leider nicht in den positiven. Durch die ständigen medialen Berichterstattungen über die Auswirkungen des Starkregens in Teilen der Eifel wie in den Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm oder Euskirchen wird dem Außenstehenden suggeriert, dass die komplette Eifel erheblich in Mitleidenschaft gezogen sei und somit für längere Zeit nicht mehr als Wander- und Erholungsdestination zur Verfügung stehe.