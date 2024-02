Plus Region Wanderführer zeigt Sehenswürdigkeiten auf: Pilgern zwischen Burgen und Wingerten auf dem Mosel-Camino Ein besonders reizvoller Abschnitt auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela ist der Mosel-Camino in Rheinland-Pfalz, der von Koblenz-Stolzenfels nach Trier führt. Der gleichnamige Wanderführer aus dem Conrad-Stein-Verlag sorge dafür, dass man beim Pilgern auf der rund 180 Kilometer langen Strecke an den Ufern der Mosel immer auf dem richtigen Weg bleibe, heißt es in einer Pressemitteilung des Conrad-Stein-Verlags

„Wer alle Sehenswürdigkeiten besichtigen will, die am Wegesrand liegen, sollte allerdings gleich ein paar Kilometer mehr einplanen: Der Mosel-Camino führt an alten Hünengräbern, imposanten Burgen und bekannten Klöstern vorbei. In Trier endet der Weg schließlich an der Basilika St. Matthias, wo Reliquien des Apostels Matthias ruhen – ein weiteres Highlight ...