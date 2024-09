Plus Traben-Trarbach

Wanderer stürzt beim Fotografieren steilen Abhang in Traben-Trarbach hinab: Er war schwer zu finden

Von Ursula Bartz

i Die Moselschleife bei Traben-Trabach-Wolf/Kröv. Der verunglückte Wanderer wollte von der Steillage die Wolfer Klosterruine fotografieren. Foto: TV/Winfried Simon (Archiv)

Ein Foto mit Folgen: Ein Tourist aus den Niederlanden ist am Samstag bei Traben-Trarbach an einer Steillage abgerutscht. Die Feuerwehr erklärt, warum er so schwer zu finden war.