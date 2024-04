Plus Zell

Wander- und Genussevent in der Moselstadt Zell: „Gieh roff of dat Häisje“

i Auf die Höhen über der Moselstadt Zell und zum Colllisturm geht's am 28. April beim Wanderevent "Gieh roff of dat Haisje". Foto: Christoph Bröder/Archiv

Am Sonntag, 28. April, heißt es in Zell wieder „Gieh roff of dat Häisje“. Das Wanderevent verspricht wieder Wein, Wandern und Genuss inmitten der Weinberge oberhalb der Stadt Zell. Das teilt das Stadtmarketing Zell mit