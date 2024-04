Wand aufgebrochen: Diebe stehlen tonnenweise Kupferdraht in Kaisersesch

Weil Kupfer sehr wertvoll ist, haben es Diebe immer wieder darauf abgesehen. Die Kupfermenge, die jetzt in Kaisersesch entwendet wurde, ist allerdings beachtlich.

Tonnenweise Kupferdraht sind jetzt aus einer Halle in Kaisersesch gestohlen worden. Foto: Kevin Rühle

In der Nacht zum Donnerstag drangen mehrere Täter auf ein Firmengelände an der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße in Kaisersesch ein. Dort brachen sie zwei Wandelemente der Außenwand gewaltsam auf, teilt die Polizei mit. Aus der Halle entwendeten sie zahlreiche Kupferdrahtspulen.

Polizei geht von fünfstelligem Schaden aus

Der Draht dürfte ein Gesamtgewicht von circa 3,6 Tonnen gehabt haben. Die Polizei geht von einer fünfstelligen Schadenssumme aus. Die Täter müssen ein großes Transportfahrzeug genutzt haben und dürften sich längere Zeit am Tatort aufgehalten haben. „Wer hat im Gewerbegebiet Kaisersesch verdächtige Beobachtungen gemacht?“, fragt die Polizei und bittet um Hinweise unter Telefon 02671/9840. red