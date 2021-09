Wahlstatistik: Markierte Stimmzettel in Kaisersesch

„Wir haben mehr als 50 Briefwähler, trotzdem ist hier heute richtig viel los“, sagt Karl-Heinz Berg, Beigeordneter der Stadt Kaisersesch am Sonntagmorgen. „Die Wahlbeteiligung wird hoch, und es wird spannend“, hofft der Eifler am Sonntagmorgen. Er wird recht behalten, 80 Prozent der Wahlberechtigten votieren in der VG Kaisersesch für eine Partei. Es gibt viele Orte in der kleinen Stadt, an der an diesem Tag Stimmen gesammelt werden. Abseits der zwei normalen Wahllokale in der Sporthalle gibt es sechs Briefwahllokale in Kaisersesch: zwei weitere im Sporthallengebäude, im Kino und in der alten Schule.