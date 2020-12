Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 05:00 Uhr

Der Vorstand der Cochem-Zeller SPD hat einstimmig beschlossen, Heike Raab und Benedikt Oster der Wahlkreiskonferenz als Kandidaten vorzuschlagen. Die SPD-Ortsvereine Cochem und Kaisersesch, also die Heimatortsvereine der beiden, stellten sich vorab ebenfalls hinter die Nominierung, teilt die SPD mit.

Die Wahlkreiskonferenz der SPD Cochem-Zell wird am Donnerstag, 3. September, um 18 Uhr im Eifeldorf Laubach beginnen. Das Ganze soll eine Freiluftveranstaltung an der Schutzhütte Laubach werden, an deren Ende auch formell die Tandemlösung Raab/Oster für Landtagswahlkreis 15 stehen soll. dad