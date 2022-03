Das Bundesinnenministerium hat, wie die Kreisverwaltung im Kreistag mitteilte, einem Vorschlag des Kreises Cochem-Zell zur Änderung des Bundeswahlrechts eine vorläufige Absage erteilt. Der Kreis hatte in einer Resolution angeregt, die bisher getrennte Auszählung von Urnenwahl- und Briefwahlstimmen aufzuheben und die Auszählung von Stimmbezirken, in denen weniger als 50 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben haben, in benachbarten Wahlvorständen vorzunehmen, abzuschaffen.