Wahl in der Sporthalle: In der Pandemie wählt Kaisersesch ungewöhnliches Wahllokal

Schon im Dezember beginnen Lena Euteneuer und Andreas Brune mit den Vorbereitungen der anstehenden Landtagswahl, zu diesem Zeitpunkt landen die Vorgaben des Landeswahlleiters auf den Schreibtischen der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Die Pandemie verlangt ausgeklügelte Hygienepläne und wirft erprobte Abläufe über den Haufen. So entscheidet man sich beispielsweise schon früh, in der Stadt Kaisersesch das Wahllokal in die große Schulsporthalle zu verlegen, damit sich Wähler und Wahlhelfer auf möglichst viel Fläche begegnen können. Doch ganz ohne Kontakt geht es dann doch nicht.