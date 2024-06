Plus Kaisersesch

Wahl des VG-Rates in Kaisersesch: Sechs Parteien treten an

Von Dieter Junker

i Bei der Wahl des Verbandsgemeinderates in Kaisersesch treten sechs Parteien an. Die bereits im Rat vertretenen Gruppierungen sind die CDU, SPD, FWG Dr. Pertzborn, UBL, Grünen sowie erstmals auch die FDP. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Gleich sechs Parteien treten bei der Wahl des Verbandsgemeinderates in Kaisersesch an, neben den bereits im Rat vertretenen Gruppierungen erstmals auch die FDP. Welche Herausforderungen stehen an, was für Ziele gibt es und wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen nach der Wahl? Die RZ hat nachgefragt.