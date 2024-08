Wachholder-Endert-Pfad in Alflen: Wanderbrücke erneuert

Dank des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer aus Alflen konnte die Wanderbrücke am Wachholder-Endert-Pfad erneuert werden. Doch im ersten Schritt musste die 15 Jahre alte und marode Eichenholzbrücke entfernt werden.

Im nächsten Schritt wurde mit Unterstützung eines Mobilbaggers die neue Konstruktion auf die vorhandenen Auflager gelegt und ausgerichtet.

Im Vorfeld hatten die Helfer diese Brücke bereits gestrichen. So konnte direkt mit der Montage der Gitterroste begonnen werden. Diese Roste sind rutschhemmend ausgelegt. Auf der Alflerseite wurden zusätzlich noch Tritte in den Fels eingestemmt. Die Arbeiten dauerten bis in den frühen Nachmittag.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Firma Westenergie, der Jagdgenossenschaft Alflen und der PEG der Verbandsgemeinde Ulmen. Ortsbürgermeister Berthold Schäfer freut sich, dass der Wachholder-Endert-Pfad wieder gut und gefahrlos begehbar und der Zugang zum Wanderweg im Tal der Wilden Endert auch aus Alflen wieder gewährleistet ist. red