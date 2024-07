Plus Briedel

Wachablösung mit Feuerwerk und Fähre: Briedel hat neue Weinmajestäten

Von Winfried Simon

i Neue und ehemalige Weinmajestäten (von links): Die neuen Weinprinzessinnen Celine Nahlen und Kerstin Münick, die ehemalige Weinprinzessin Amélie Gibbert, die neue Weinkönigin Alina Buhs und die ehemalige Weinkönigin Michelle Gibbert. ⋌Fotos: Winfried Simon Foto: Winfried Simon

Was für eine romantisch-schöne Szenerie am späten Freitagabend mit Fluss, Berg und Vollmond am sternenklaren Himmel: Die Feuerwehr lässt Wasserfontänen sprühen, Feuerwerkskörper werden gezündet, ein großes Herz leuchtet am Berg, und die Fähre bewegt sich langsam von der gegenüberliegenden Seite auf das Briedeler Moselufer zu.