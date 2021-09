Vortragsreihe: „Solarstrom lohnt sich wieder!“

„Steuerrecht für PV-Anlagenbetreiber“. Am ersten Abend erhalten die Teilnehmer eine Einführung in das aktualisierte Solardachkataster ( www.solar dachkataster-cochem -zell.de) und dessen Nutzung sowie einen Vortrag der Verbraucherzentrale mit Tipps zur Umsetzung an ihrem Gebäude. Am Donnerstag geht es um steuerrechtliche Bedingungen und die praktische Umsetzung. Zwei Referenten des

Finanzamtes Simmern-Zell geben wichtige Informationen, um „Fehler“ zu vermeiden. Außerdem klären sie über Neuerungen im Steuerrecht auf. Als weiteren Vortrag stellt ein Solarunternehmen vor, welche Möglichkeiten es in der Praxis gibt und wie man in die Planungen einsteigt.

Die Anmeldung erfolgt unter: www.ukcz.de/pv, Tel.: 02671/61-688, E-Mail: info@ukcz.de