Vorschlag abgelehnt: Es wird keine E-Dorfautos für die Bürger geben

Der Antrag der SPD-Fraktion, sogenannte Elektro-Dorfautos in der Verbandsgemeinde Kaisersesch anzuschaffen und zu unterhalten, scheiterte an den Einwänden der Mehrheit der Ratsmitglieder, die die praktische Umsetzung infrage stellten. Helmut Braunschädel hatte das Projekt als klimafreundliche Mobilität vor allem für junge Familien ohne Zweitwagen und Bürger ohne eigenes Fahrzeug, aber auch als Anreiz zur Abschaffung eines Zweitwagens verkaufen wollen. Außerdem sollten diese Dorffahrzeuge die Akzeptanz der Elektromobilität allgemein fördern. Braunschädel stellt sich vor, dass die Verbandsgemeinde zunächst zwei E-Autos beschafft, die im Jahreswechsel in den teilnehmenden Gemeinden zentral an einer Ökostrom-Ladestation zur kostenlosen Nutzung für die Bürger bereitstehen sollen. Für die Betreuung der Wagen sollte ein Kümmerer aus der Gemeinde benannt werden, der sich unter anderem auch um die Reinigung der Fahrzeuge kümmert (die RZ berichtete).