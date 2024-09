Plus Ediger-Eller/St. Aldegund/Merl

Vor Wahl zur Moselweinkönigin: Empfänge gibt es, auch die Krone?

i Sie wollen Mosel-Weinkönigin werden: Paula Sophie Scherrer aus Sankt Aldegund (von links), Maja Treis aus Zell-Merl, Anne van Dongen aus Traben-Trarbach und Anna Zenz aus Ediger-Eller. Foto: Moselwein e.V./Ansgar Schmitz

In Leiwen (Kreis Trier-Saarburg) fällt am Freitag die Entscheidung, wer die neue Moselweinkönigin wird. Drei von vier Kandidatinnen kommen aus dem Kreis Cochem-Zell. In ihren Heimatorten wird auf jeden gefeiert, egal, an wen die Krone geht.