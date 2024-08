Plus Senheim Von naturgetreu zum Wesentlichen: Christoph Anders zeigt realistische Kunst von früheren Zeiten bis heute Von Ulrike Platten-Wirtz i Bildinhalte auf das Wesentliche zu reduzieren, ist zum künstlerischen Erkennungsmerkmal von Christoph Anders geworden. In der Werkschau, die am kommenden Sonntag beginnt, sind Zeichnungen und Studien zu sehen, aber auch Gemälde aus früheren Jahren. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Sich in der Darstellung auf das Wesentliche zu beschränken, ist längst zum Erkennungszeichen des Künstlers Christoph Anders geworden. In der Region ist der Senheimer „bekannt wie ein bunter Hund“, wie seine Frau Maria zu sagen pflegt. Dennoch kennen viele Anders eher als Bildhauer denn als Maler und Zeichner. Doch die künstlerische Karriere von Anders beginnt tatsächlich mit der Darstellung realistischer Bilder. Diese zeigt er nun in einer Ausstellung. Lesezeit: 2 Minuten

„In den 1950er-Jahren war ich bestrebt, Gegenstände so naturgetreu wie möglich zeichnerisch darzustellen“, betont der 85-Jährige. Werke aus der Schaffensperiode von 1964 bis heute können Interessierte nun in der zweiten Werkschau des Künstlers in der alten Vogtei in Senheim bestaunen. Anders eröffnet die Ausstellung in seinem Atelier am Sonntag, 1. ...