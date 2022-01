Ein Musikstück, das am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, in jedem Ort entlang der Mosel zu hören ist – das ist das große Ziel, das die Regionalinitiative Faszination Mosel mit ihrem Projekt „Längste Musikmeile Deutschlands“ am dritten Juli erreichen will. Simone Röhr von Faszination Mosel erklärt: „Der Gedanke ist, dass alle Menschen, die etwas mit Musik zu tun haben, rausgehen und ihre Musik zum Besten geben.“