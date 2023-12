Plus Daun/Gerolstein/Hillesheim „Von hier Vulkaneifel“: Produkte aus der Region sind jetzt auf einer neuen Internetseite zu finden Dorfläden, kunsthandwerkliche Ateliers, Möbelwerkstätten, Spielzeughersteller oder Lebensmittel aus dem Landkreis. Sie alle sind auf einer neuen Website und in den sozialen Medien nun deutlich besser sichtbar. Das hat sowohl Vorteile für die Händler als auch für die Kunden. Von Angelika Koch

Ein von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel initiiertes Netzwerk heimischer Dorfläden brachte es bereits 2021 zu Tage: Es besteht Bedarf an mehr Aufmerksamkeit für einheimische Produkte. Etliche Ladenbetreiber nämlich hatten sogar selbst erhebliche Mühe, herauszufinden, wer in der Umgebung was herstellt oder anbietet, sodass der Laden unverwechselbare Erzeugnisse aus der Vulkaneifel ...