Es sei eine Jahrhundertaufgabe, sagt Lucy Liebe. Die 29-Jährige ist Mitarbeiterin der Uni Mainz und als diese in einem Projekt der Landesdenkmalpflege gerade an der Mosel unterwegs. Ihre Aufgabe: Jedes einzelne Haus in einem Ort anschauen, fotografieren und Nachforschungen anstellen. Denn bisher weiß man über die oft historischen Bauten nur wenig, auch wenn die Orte selbst bereits Denkmalzonen sind.