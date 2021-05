Von Bö erfasst: Mann stürzt mit Gleitschirm an Mosel ab

Beim Absturz eines Gleitflugschirms am späten Freitagabend an der Mosel ist ein 53 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Schweich berichtet, stürzte der Mann mit seinem Schirm in den Weinbergen zwischen Klüsserath und Neumagen-Dhron (Kreis Trier-Saarburg) ab.

Der aus dem Badischen stammende Pilot sei, so die Polizei, „trotz widriger Wind- und Wetterverhältnisse“ gestartet. Nur ungefähr 300 Meter von seiner Absprungschanze landete der Pilot in den abschüssigen Weinbergen. Mit schweren Verletzungen wurde der 53-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht.