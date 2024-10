Plus Ulmen

Vom Schreibtisch an die Kasse: Landrätin hilft im Ulmener DM-Markt für guten Zweck aus

i Sichtlich viel Spaß bereitete Anke Beilstein ihre Aufgabe im neu eröffneten DM-Markt in Ulmen. Für einen guten Zweck tauschte die Landrätin ihren Schreibtisch gegen den Kassenplatz. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Mit großem Bahnhof wurde jüngst der neue DM-Markt in Ulmen eröffnet. Bunte Luftballons, Musik vom Band und Gewinnspiele am Glücksrad zogen schon draußen die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Persönliche Neugier, aber auch die Aussicht auf attraktive Kundenrabatte sorgten für lange Schlangen am Eingang sowie an den Kassen. Nicht zuletzt waren auch etliche Kunden gekommen, um ihren Einkauf von Anke Beilstein scannen zu lassen.