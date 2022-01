Sie haben einen markanten Kopf, eine ausgeprägte Halsfalte, sichelförmige Hörner und – das vermutlich größte Erkennungsmerkmal – einen Buckel. Die Rede ist von Zebus, eine aus Asien stammende Rinderrasse. Familie Benz betreibt seit 2019 eine Zebuzucht am Stall Waldfrieden in Auderath. Seit diesem Januar bieten sie aber etwas ganz Besonderes an: Zebuleasing.