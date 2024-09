Ulmen/Cochem

Vollsperrung: Zwei Überführungen werden saniert

i Bauarbeiten stehen bei zwei Überführungen im Landkreis Cochem-Zell an. Eine Vollsperrung ist notwendig. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Für die kommende Woche kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) unerlässliche Instandsetzungsarbeiten an zwei Überführungsbauwerken an. Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. September, und dauern voraussichtlich bis zum 20. September.