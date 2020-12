Virtuelles Weinfest mit neuer Weinprinzessin: Lena Fischer verstärkt Zells königliches Duo

Zell

Die Moselstadt Zell hat mit Lena Fischer aus der Wein- und Sektmanufaktur Stephan Fischer nun eine weitere Weinprinzessin. Die 17-Jährige ist jüngst in der Schwarze-Katz-Halle gekrönt worden. Die amtierende Weinkönigin Laura Simon (21) setzte ihr den entsprechenden Kopfschmuck auf, jedoch nicht eigenhändig. Sie überreichte ihr – unter Wahrung des ob der Corona-Pandemie gebotenen Abstands – lediglich ein hellblaues Kissen, auf dem das Geschmeide lag. Einige ausgewählte Gäste wohnten der Feier bei. So ungewöhnlich wie ihre Krönung wird für Fischer auch das erste Weinfest sein, an dem sie in ihrer neuen Funktion teilnimmt. Schließlich ist es rein virtueller Natur. Was das für ein Gefühl ist und wie das virtuelle Fest „#ZellerFestgefühl“ ankommt – darüber sprach die RZ mit den Beteiligten.