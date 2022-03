Am Sonntag sind rund 13.000 Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Kaisersesch aufgerufen, zu entscheiden, wer in den nächsten acht Jahren als Bürgermeisterin oder Bürgermeister die Geschicke der Verbandsgemeinde bestimmt. Neben Amtsinhaber Albert Jung treten bei der Urwahl Gerhard Weber (CDU), Hans Günter Labonte (SPD) und Jessica Loosen (parteilos) an. Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit erhalten, wird es am 10. April eine Stichwahl geben.