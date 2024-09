Vielstimmig: St. Aldegunder singen zugunsten der Alten Kirche

Während viele Chöre in der Umgebung ums Überleben kämpfen, kann sich der Gesangverein 1862 St. Aldegund über starken Zuwachs freuen. Schon bald geben die Sängerinnen und Sänger ein Benefizkonzert.

Das war mit dem großen Zulauf war nicht immer so. Auch der Gesangverein stand schon einmal kurz vor dem Aus. Doch Vorsitzende Luzia Treis ergriff die Initiative und konnte Margaret Hills aus Bremm für die Chorleitung gewinnen. Die gebürtige Engländerin und ausgebildete Musikerin änderte das Repertoire, stellte auf modernes Liedgut und eingängige Melodien um.

Anziehungskraft ist groß

Das zog Singfreudige nicht nur aus dem Dorf, sondern auch aus Bremm, Alf, Bullay und Altlay an. Mit einem bunten Reigen aus deutschen Volksliedern, aber auch Liedern in englischer und italienischer Sprache, laden die Sänger für Sonntag, 15. September, 16 Uhr, in die Alte Kirche nach St. Aldegund ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden kommen der Renovierung der Kirche zugute.