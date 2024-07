Plus Traben-Trarbach Vielfältig engagiert: 50 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet i Die glücklichen Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach. Foto: Kai aus dem Bruch Den Abschluss ihrer Schulzeit durften 26 Abiturientinnen und 24 Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach in festlicher Atmosphäre erleben. In der Turnhalle erhielten sie ihr Reifezeugnis, umrahmt von der Big Band des Gymnasiums, teilt die Schule mit. „Abireal!“ hieß das Abi-Motto. Lesezeit: 1 Minute

Viele haben sich in der AG „Schule ohne Rassismus“ engagiert. Sie sind aufgestanden gegen Intoleranz, so Schulleiter Jochen Wiedemann. Am Traditionsgymnasium gehe es nicht nur um Bildung, sondern auch um Engagement, Kultur und Teilhabe: So wurden viele Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz in der Big Band, beim Theater, in ...