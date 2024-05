Plus Cochem Viele Spiel- und Spaßstationen: Die Cochemer Plätze waren fest in Kinderhand Von Thomas Esser i Beim Cochemer Kinderfest wimmelte es nur so von kleinen und großen Besuchern. Foto: Thomas Esser Der Anschnitt des von der Bäckerei Lohner gespendeten Riesenerdbeerkuchens bedeutete auch diesmal den Start für dase Cochemer Kinderfest. Der Verkaufserlös aus der überdimensionalen Leckerei geht zu gleichen Teilen an die Jugend des Turnvereins Cochem sowie an die Mädels der CKG-Prinzengarde. Bereits vor der Festeröffnung durch Stadtbürgermeister Walter Schmitz tummelten sich begeisterte Kinder mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden entlang der Festmeile. Lesezeit: 1 Minute

Und die hielt für den quirligen Nachwuchs ein Großangebot an kurzweiliger Unterhaltung bereit. Sport, Spiel, Spannung, Musik und Bühnenperformance hielten diesbezüglich Kinder wie deren Begleitpersonen in Atem, wobei Letztgenannte alle Hände voll zu tun hatten, den Nachwuchs nicht aus den Augen zu verlieren. Bereits am frühen Nachmittag präsentierten sich Endertplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz ...