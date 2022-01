Seit Weihnachten steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Cochem-Zell rasant an. Vor allem unter Kindern und unter 20-Jährigen grassiert das Virus, zuletzt lag die 7-Tages-Inzidenz in dieser Altersgruppe bei 868, ein Spitzenwert in Rheinland-Pfalz. Die RZ hat beim Kreis nachgefragt, welche Einrichtungen derzeit besonders betroffen sind.