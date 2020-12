Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 20:15 Uhr

Lebenslanges Lernen, so lässt sich der Weg von Dr. Gabriele Klaus ganz gut beschreiben: An der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hat sie ein Studium der Biologie (Immunologie, Biochemie, Genetik, Zoologie) absolviert und dort auch zum Doktor der Naturwissenschaften, Fachbereich Biologie (Immunologie), mit Auszeichnung promoviert.

Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin in der klinischen Forschung im Bereich Dermatologie an der Universitäts-Hautklinik Mainz. Später folgten mehrere Ausbildungen, darunter die Zertifizierung als Energetische Heilerin nach Horst Krohne® (Ausbildungsdauer: 14 Monate) sowie zum Integralen Life Coach (Menschenlehrerausbildung, Ausbildungsdauer: 22 Monate). Zuletzt hat Gabriele Klaus sich zum Integralen Life Consultant – beides bei Veit Lindau, Life Trust – weitergebildet, 18 Monate und berufsbegleitend. Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet Klaus als Beziehungsexpertin in eigener Praxis in Zell. Alle ihre Angebote bietet sie auch online an, per Zoom.