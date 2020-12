Cochem-Zell

Endlich wieder chic essen gehen, dabei mit Freunden plauschen, unbeschwert ein gutes Tröpfchen zu sich nehmen: Das ist von heute an möglich, weil Restaurants und Speisegaststätten von Lockerungen in der Corona-Krise profitieren und öffnen dürfen. Aber es ist nur die halbe Wahrheit: Die Lockerheit wird sich nicht wie früher einstellen, dafür sorgt die Vielzahl an Regeln, die strikt umgesetzt werden muss. Zur Öffnung wird der Gastronomie viel Salz in die Suppe gestreut. „Die Stimmung ist zweigeteilt, sie schwankt zwischen Freude und Bedrückung“, weiß Lieselotte Arnicot. Die Kreisvorsitzende im Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) betreibt mit ihrem Mann selbst ein Hotel-Restaurant in Kaisersesch.