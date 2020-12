VGs in Cochem-Zell denken über Lüftungsgeräte in Schulen nach: Erste Tests laufen

Cochem-Zell

Die Herbstferien sind vorbei, und der Schulalltag wird umso mehr vom Coronavirus bestimmt. Regelmäßiges Lüften der Klassenräume ist neben den sogenannten AHA-Regel (Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske) eine weitere Maßnahme, die Infektionen in der Schule verhindern soll. Für Klassenräume, in denen die Zufuhr von Frischluft durch geöffnete Fenster und Türen nicht ausreichend möglich ist, können technische Hilfsmittel sinnvoll sein. Das Land Rheinland-Pfalz hat auf Empfehlung des Umweltbundesamtes die Förderung mobiler Lüftungsgeräte beschlossen, und wird insgesamt sechs Millionen Euro zur Verfügung stellen. Der Kreis Cochem-Zell hat bereits für die Schulen in seiner Trägerschaft Lüftungsgeräte mit sogenannten CO2-Ampeln in Auftrag gegeben. Wie die Verbandsgemeinden (VG) als Schulträger zur Anschaffung der technischen Hilfsmittel stehen, erfuhr die RZ bei einer spontanen Umfrage.