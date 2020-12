VGs erhalten Teil der Corona-Hilfen des Landes

Die Verbandsgemeinden werden an der Sonderzahlung des Landes zur Finanzierung der Coronakrise mit zwei Euro je Einwohner beteiligt. Dies beschloss der Kreistag bei seiner Sitzung in Zell. Damit würdigt der Kreis die Unterstützung der Verbandsgemeinden in den vergangenen Monaten, beispielsweise im Bereich der Ordnungsbehörden oder beim Betrieb der Teststation.