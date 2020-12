VG-Rat stimmt veränderten Erweiterungsplänen zu: Feuerwehr Bullay soll endlich mehr Platz bekommen

Zell/Bullay

Die Freiwillige Feuerwehr Bullay kämpft in ihrem Gerätehaus an der Bahnhofstraße mit akutem Platzmangel. Doch der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell hat bei seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch den Weg zur Lösung dieses Problems geebnet. Einstimmig sprachen sich die Ratmitglieder in der Zeller Schwarze-Katz-Halle dafür aus, eine Planänderung für die Erweiterung des besagten Gerätehauses zu akzeptieren. Die geschätzten Kosten der Erweiterung: 311.000 Euro. Eine Änderung der ursprünglich anders aussehenden Pläne waren nötig geworden, „weil die Dorferneuerung so nicht mitgespielt hat“, blickte Karl Heinz Simon, Bürgermeister der für die Feuerwehr zuständigen VG, zurück. VG und Ortsgemeinde hatten eine Gemeinschaftslösung angestrebt, mit der die Gemeinde auch ihren eigenen Raumbedarf in der Mehrzweckhalle hätte decken können. Bis das Gerätehaus nun tatsächlich ausgebaut wird, dürfte es noch eine Weile dauern.