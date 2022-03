Amtsinhaber Albert Jung dürfte beim Blick auf das vorläufige Wahlergebnis ein Lächeln unter der FFP-Maske versteckt haben. Der Forster ist mit 48,4 Prozent der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Kaisersesch nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrappt. Stadtbürgermeister Gerhard Weber verdankt es vor allem seinen Ergebnissen in Kaisersesch, Masburg und Landkern, es noch in die Stichwahl geschafft zu haben.