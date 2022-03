Er macht keinen Häuserwahlkampf: In Zeiten von Corona ist das indiskutabel für ihn. Er möchte an dem gemessen werden, was er leistet. Und er möchte weitere acht Jahre der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch sein: Albert Jung, 53 Jahre alt, wundert es auch nicht, dass er drei Mitbewerber, Gerhard Weber (CDU), Hans Günter Labonte (SPD) und die parteilose Jessica Loosen, für das Amt hat. „Schließlich“, sagt er, „ist dies hier eine sehr attraktive Verbandsgemeinde.“