Cochem-Zell

Mit Halloween steht am Samstag, 31. Oktober, ein gerade bei Kindern und Familien beliebter Termin an. Verkleidet als Geister und Vampire, Gruselclowns oder Skelette ziehen seit Jahren Kostümierte durch unsere Straßen. Halloween hat sich etabliert, ist längst Kult und lieb gewonnene Tradition. „Doch angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen sehen wir diesen Brauch in diesem Jahr allerdings als überaus kritisch an“, vermeldet die Cochemer Kreisverwaltung. Die Behörde ruft daher dazu auf: „Die herzliche Bitte auch an alle Eltern: Lassen Sie Ihre Kinder in diesem Jahr nicht als ,kleine Geister' um die Häuser ziehen.“