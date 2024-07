Verkehrszeichen in Blankenrath verbogen: Polizei sucht Zeugen

Die Zeller Polizei ist am Sonntag um 0.50 Uhr auf ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr in Blankenrath aufmerksam geworden.

Anzeige

Die Zeller Polizei ist am Sonntag um 0.50 Uhr auf ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr in Blankenrath aufmerksam geworden, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach war der Unfallverursacher vermutlich auf der Hunsrückstraße aus dem Kreisel in Richtung Mittelstrimmig unterwegs und hatte direkt danach das Verkehrszeichen überfahren, sodass sich dieses zur Fahrbahn hin verbog.

Hinweise an Tel. 06542/986 70. red