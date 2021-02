Verkehrskonzepte: Wie Cochem die Blechlawine steuern will

Auch wenn momentan die Straßen und Gassen der Kreisstadt es für Außenstehende nicht vermuten lassen, im Sommer herrscht in Cochem zu häufig ein Verkehrschaos. Tausende Touristen drängen sich mit ihren Autos und Wohnwagen durch Nebenstraßen und über die Bundesstraße. Und im Sommer 2020 waren gleichzeitig die Landesstraße auf der Conder Moselseite sowie die Stadtwaldlinie gesperrt. Das Ergebnis: Stau auf dem Marktplatz und bis in die Orte Klotten und Ernst. Heike Raab und Benedikt Oster zielen nun in der Wahlkampfzeit mit der Forderung nach einem umfassenden und ganzheitlichen Verkehrskonzept auf diese Probleme ab. Und in der Stadt tut sich was.