Verkehr bereitet in Cochem Probleme: Wie will die neue Oberstadt-Initiative gegensteuern?

i Der Verkehr tost frühmorgens und gegen Mittag durch die Kelberger Straße. Franz-Josef Sabel (links) und Thomas Schmittgen verlangen von der Stadt in der Initiative Inge ein Verkehrsleit- und ein Parkkonzept. Foto: Thomas Brost

Ohne Zweifel hat die Installation von Pollern für die Cochemer Oberstadt für den Bereich um den Markt große Erleichterungen gebracht, was den Fahrzeugverkehr betrifft. In Kernzeiten trifft der Verkehr, der von der Mosel und aus der Eifel kommt, in der Pater-Martin-Straße sowie in der Oberbachstraße und Märtschelt auf ein Hindernis, das ein Weiterfahren nur mit spezieller Erlaubnis möglich macht. Dennoch: Viele Oberstädter, insbesondere im Bereich jenseits der Oberbachstraße, sind unzufrieden und mahnen Verbesserungen an. Sie haben zu diesem Zweck die Interessengemeinschaft Oberstadt (Inge) gegründet.