Cochem

Wie geht es weiter mit dem Golfplatz hoch über Ediger-Eller? Sah es in den vergangenen Tagen so aus, als würde sich in Kürze eine einvernehmliche und auch zukunftsfähige Lösung abzeichnen, war bei einer Sitzung des Hauptausschusses des Cochemer Verbandsgemeinderats am Donnerstag plötzlich alles wieder unklar. Statt eine Regelung über die künftigen Eigentumsverhältnisse der Anlage auf den Weg zu bringen, müsse es nun wieder neue Gespräche der Verbandsgemeinde (VG) Cochem mit dem derzeitigen Eigentümer, der niederländischen Unternehmensgruppe Roompot, geben, hieß es. Ergebnis offen. Doch am Freitag änderte sich die Sachlage erneut.