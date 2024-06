Verhältnisse wie vor 2019: CDU erobert die absolute Mehrheit im Zeller Stadtrat zurück

Die CDU hat bei den Kommunalwahlen in der Stadt Zell die absolute Mehrheit wieder zurückerobert, die sie vor fünf Jahren verloren hatte. Die SPD und die FWG mussten dagegen Verluste hinnehmen und ihre 2019 gewonnenen Sitze im Stadtrat wieder abgeben.

Wahlplakate in der Moselstadt Zell zur zurückliegenden Kommunal- und Europawahl.

Vor fünf Jahren hatte die CDU mit 41,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1969 in der Stadt Zell eingefahren. Dies hat sich nun wieder geändert. Am Wahlsonntag gab es ein sattes Plus von 8,8 Prozentpunkten auf 50,5 Prozent, womit die Verluste von 2019 wieder ausgeglichen und wie damals auch wieder 11 der 20 Sitze im Stadtrat errungen wurden. Damit ist die CDU die nächsten fünf Jahre wieder die dominierende Kraft im Stadtrat.

FWG und SPD verlieren Sitze

Die FWG muss dagegen ihre vor fünf Jahren hinzugewonnenen zwei Sitze wieder abgeben, sie wird nun wieder mit fünf Sitzen im Stadtrat Zell vertreten sein. Bei der Kommunalwahl hat die FWG 4,5 Prozentpunkte verloren, sie kommt nur noch auf 28,2 Prozent.

Und auch die SPD musste bei der Stadtratswahl Stimmeinbußen hinnehmen. Sie erhielt am Wahlsonntag 21,3 Prozent der Stimmen, das sind 4,3 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Damit verliert auch sie einen Sitz im Stadtrat und kann künftig nur noch vier Ratsmitglieder stellen. Die künftige Sitzverteilung im Zeller Stadtrat entspricht so der Zusammensetzung der Jahre vor der Kommunalwahl 2019.