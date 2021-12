Gillenfeld

Verfolgungsjagd in Gillenfeld: Polizei stellt betrunkenen Fahrer (22)

In Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) bei Lutzerath hat sich ein junger Autofahrer (22) am frühen Samstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 4.50 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Daun in Gillenfeld unterwegs. Den Beamten fiel ein Pkw Audi in der Pulvermaarstraße auf.