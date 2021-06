Verein nimmt Haar- und Geldspenden entgegen

Der Verein „Die Haarspender“ wurde 2016 in Wien gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern mit kostenlosen Echthaarperücken, gefertigt aus Haar- und Sachspenden zu helfen. Seit Vereinsgründung konnten bereits mehr als 100 Perücken für bedürftige Kinder möglich gemacht werden. Eine Echthaarperücke kostet in der Regel 1500 bis 3000 Euro, was sich viele Familien nicht leisten können.