Ulmen

Die Integrationsarbeit für Menschen, die aus verschiedenen Ländern geflüchtet sind, ist in der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen in den vergangenen Jahren durch eine enge und kooperative Zusammenarbeit der VG und der Kirchengemeinde gekennzeichnet. Seit 2015, als die ersten Flüchtlinge in die Verbandsgemeinde Ulmen kamen, haben sich spontan weit mehr als 30 Bürger aus fast allen Orten der Verbandsgemeinde ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert und tun dies zum Teil immer noch mit ungebremstem Elan.