Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 17:18 Uhr

Cochem-Zell

Verdacht im Kreis: Vier Fälle negativ

Jenseits der Kreisgrenzen werden die ersten Fälle des Coronavirus bekannt: In Andernach sind Schulen vorsichtshalber geschlossen worden, in Koblenz und Mayen wurden Fieberambulanzen eingerichtet. Auch im Kreis Vulkaneifel und in Bernkastel-Wittlich gab es am Dienstag bestätigte Fälle.