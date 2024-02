Die Gebäudehülle sollte immer möglichst luftdicht sein – unabhängig davon, ob und wie dick ein Haus gedämmt ist. So heißt es in einem Energietipp der der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die auch an ihrem Stützpunkt in Cochem regelmäßig in Energiefragen berät. Fugen findet man vor allem an Stellen, an denen Bauteile ohne Abdichtung aneinander stoßen. Durch diese Fugen strömt unkontrolliert Luft, und nimmt dabei Energie und Feuchtigkeit mit.