Eigentlich hatte man in Ulmen in diesem Jahr schon deutlich mehr Bewegung am Stollen zwischen Maar und Jungferweiher erwartet, doch bis auf einige Baumfällarbeiten ist an der unterirdischen Verbindung, die bald zum touristischen Highlight der Region heranwachsen soll, noch nichts zu sehen. Jetzt musste der Stadtrat, nach Fertigstellung der Ausführungsplanung, eine deutliche Preissteigerung des Projekts hinnehmen. Dabei kam erneut deutlicher Widerspruch auf.