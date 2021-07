Verbandsgemeinden koordinieren Hilfe: Was an Hilfe in der VG Cochem und Kaisersesch unterwegs ist

Auf Facebook hat die Verbandsgemeinde Kaisersesch zu Spenden für die Opfer des Hochwassers im nördlichen Rheinland-Pfalz auf. Inzwischen sind fünf Sammelstellen eingerichtet – in Binningen, Hambuch, Hauroth, Masburg und Müllenbach. Und auch in der Verbandsgemeinde Cochem bildeten sich an vielen Orten spontan Initiativen, die den Opfern der Starkregenkatastrophe helfen, berichtet Bürgermeister Wolfgang Lambertz. Die gesammelten Spenden seien überwiegend bereits zu den Sammelstellen gebracht worden, sagt der VG-Chef.